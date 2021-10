La Repubblica | Un cripto-tesoro da 30 milioni. E Ciro recupera

La Lazio ha il nuovo sponsor. Dopo un’estenuante trattativa, ecco l’annuncio che vale più di 30 milioni: Binance, ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo, sarà il nuovo Main Jersey Sponsor. L’esordio sarà già sabato contro l’Inter, lo sponsor apparirà sulla maglia e in tutte le iniziative di comunicazione biancocelesti. Il contratto è di due anni con opzione per il terzo e frutterà alla Lazio un complessivo di 30 milioni. Non mancano le polemiche in quanto la Consob, da luglio, mise delle restrizioni su alcune sezioni della Binance, ma da Formello assicurano che le attività di partnership non c’entrano nulla con quelle finanziarie. Finalmente tifosi soddisfatti, come si evince dai circa 80mila tweet su Binance nelle due ore consecutive all’ufficialità.

Nel frattempo, arrivano buone notizie anche da Formello, con Immobile e Zaccagni che recuperano per l’Inter, partita che dovrà riscattare la pessima prestazione di Bologna che fece infuriare Lotito. Il presidente, infatti, ha congelato le trattative per i giocatori in scadenza. Non solo, aveva pagato in anticipo gli stipendi di giugno, luglio e agosto, più i premi. Senza risultati, non lo farà di nuovo. Lo riporta La Repubblica.

