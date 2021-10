Lazio-Marsiglia, domani parte la vendita dei tagliandi

Giovedì prossimo andrà in scena all’Olimpico la sfida di Europa League tra Lazio e Marsiglia. Qui di seguito il comunicato della società biancoceleste in merito alla vendita dei biglietti che partirà da domani.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdi 15 ottobre saranno messi in vendita i tagliandi perla gara di Uefa Europa League LAZIO – O. MARSIGLIA in programma giovedi 21 ottobre alle ore 18:45.

La vendita verrà fatta in modalità diretta senza prelazione e, per chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket solo nella modalità di acquisto on-line):

VENDITA DEI TAGLIANDI:

Dalle ore 16:00 di venerdi 15 ottobre fino alle ore 18:45 di giovedi 21 ottobre.

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati)

– (NOVITA’) Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati)

– Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare

solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Per questa gara sarà possibile fare il Tampone gratis allo stadio grazie all’iniziativa “

“Torna allo Stadio in Sicurezza con la tua squadra del cuore” . Clicca qui per scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa.

Tutti coloro che decidessero di fare il tampone allo stadio, nella vendita on line devono scegliere la tariffa speciale “Non Tamponato”.

Si consiglia vivamente, viste la nuove procedure di accesso, di presentarsi all’ingresso dello Stadio Olimpico rispettando il punto di accesso e l’orario stampato sul biglietto.

fonte sslazio.it







