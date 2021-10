Leggo | Casiraghi: “Mi piace tanto la Lazio di Sarri, non la escluderei per lo scudetto…”

L’ex giocatore biancoceleste Pierluigi Casiraghi, in un’intervista rilasciata a Leggo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito anche, tra i vari argomenti, alla Lazio di Sarri e al campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“Quest’anno ci sono tante squadre che ambiscono allo scudetto. C’è l’Inter, c’è ancora la Juventus, anche il Milan, il Napoli che è una graditissima sorpresa. Poi non escluderei nemmeno Lazio, Roma e Atalanta. La differenza è minima. Sarà un campionato avvincente, con una grande lotta fino alla fine. Juventus-Roma e Lazio-Inter? Due partite che possono indirizzare già il torneo. Da una parte l’Inter

sta dimostrando di non essere cambiata nella mentalità, poi c’è questa nuova Lazio di Sarri che mi piace tanto anche se ha bisogno di tempo per crescere. Questi alti e bassi sono dovuti proprio a questo. Dall’altra parte Juve-Roma è un super classico. Sono curioso di vedere l’atteggiamento di Mourinho e della squadra di Allegri che in caso di vittoria ha la possibilità di avvicinarsi ancora di più ai primi posti in classifica”.

