SOCIAL| Lazio-Inter, Correa ce la fa: sarà a disposizione di Inzaghi – FOTO

Qualche giorno fa è suonato in casa Inter l’allarme Correa, che si era fermato per un affaticamento muscolare, mettendolo dunque in dubbio per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, sua ex squadra. A sciogliere dei dubbi riguardo le sue condizioni è lui stesso con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram di ieri in cui scrive “Pronto per domani”. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, Correa dovrebbe partire dalla panchina nella sfida contro il Perù, che vedrà invece Lautaro rispondere presente. Entrambi partiranno poi subito dopo per l’Italia, arrivando venerdì a meno di 24 ore dalla sfida contro la Lazio.

