CdS | La Lazio gioca sui dettagli: ecco gli schemi anti-Inter

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il torpore aereo di Reina, le marcature saltate sui corner. Al ripasso delle lezioni difensive Sarri ha aggiunto un approfondimento sui calci piazzati. Ha parlato molto alla Lazio negli ultimi due giorni, avvertendola del fatto che l’Inter di Inzaghi sa sfruttare bene le palle inattive: cinque gol segnati sui 22 totali, tre da corner, uno da rimessa laterale, uno su punizione diretta e tanti ne ha sfiorati. Nelle prime sette giornate si sono corsi troppi rischi su calcio piazzato, Sarri non vuole che si ripetano, soprattutto domani sera davanti a Dzeko, Skriniar, De Vrij e Bastoni. La partita con l’Inter e iltour infuocato che ne seguirà arrivano in un momento difficile. Acerbi è squalificato, Immobile è reduce da uno stop muscolare e solo ieri il gruppo è tornato al completo. Sarri punterà su Luiz Felipe e Patric in difesa. Lazzari e Marusic sono in ballottaggio, il primo può essere in vantaggio per aver vissuto la pausa a Formello. Hysaj ha il posto assicurato a sinistra. Il centrocampo titolare, Leiva, Sergej, Luis Alberto, è ccrollato a Bologna. Sarri pretende più intensità e coperture da Sergej e Luis. Mau starebbe riflettendo su tutte le opzioni disponibili a centrocampo. Cataldi ha scavalcato Escalante nelle gerarchie. Immobile si è allenato regolarmente da due giorni, e si prepara alla sfida contro l’Inter e Inzaghi. Ciro è capocannoniere con Dzeko (6 gol), è l’attaccante che ha tirato di più nello specchio (13 su 26 totali). Ha segnato tre gol contro l’Inter. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: