CdS | Sarri lo conferma: ora Reina deve riprendersi la Lazio

Dalla copertina alla graticola, dai voli con la Roma alle quaglie con il Bologna. E adesso arriva l’Inter, il test più difficile per la Lazio e forse per Pepe Reina, alla ricerca del riscatto dopo l’ultima partita di campionato. Numero uno per Inzaghi, che se lo troverà di fronte a pochi mesi dall’addio dell’allenatore. Proprietario della porta pure con Sarri. Finora ha alternato gare maiuscole a scivoloni evitabili. Domani servirà il miglior Pepe. I nerazzurri rappresentano un porta fortuna: li ha affrontati 11 volte tra Napoli, Liverpool e Lazio, e in ben 7 occasioni la sua porta è rimasta inviolata. Sarri gli rinnoverà la sfida, insieme hanno disputato 145 presenze totali. Con il tecnico soltanto Hysaj e Croce ne hanno accumulate di più. Lì dietro c’è bisogno della partita perfetta. Reina ha trascorso la sosta sulla graticola, spera di tornare subito in copertina. Corriere dello Sport.

