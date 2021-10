La Lazio chiarisce la situazione Radu con una nota: “Non ha contratto il Covid”

Durante la conferenza stampa pre Lazio–Inter, Maurizio Sarri ha parlato della questione Radu, finito ai margini in questo inizio di stagione, anche per delle problematiche relative al vaccino. Con una nota ufficiale su sslazio.it, la Lazio ha spiegato: “Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole: il calciatore non ha contratto il COVID-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione“.

