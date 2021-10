Lazio-Inter, Milinkovic: “Daremo il massimo e dopo la partita abbraccerò Inzaghi”

Nel match program, in vista della prossima partita contro l’Inter, Milinkovic Savic è intervenuto in esclusiva sui canali ufficiali biancocelesti. Ecco la sua intervista.

Arriva l’Inter. Contro i nerazzurri hai segnato quattro gol offrendo sempre grandi prove… La rete o la partita che ricordi con più piacere? Ce la racconti?

“‘La partita, ed anche il gol, che ricordo con più piacere è il Lazio- Inter del 16 febbraio 2020 quando abbiamo vinto per 2-1; mi ricordo che stavamo attraversando un bel momento, avevamo ottenuto tante vittorie consecutivamente”.

Inzaghi torna all’Olimpico, come sarà affrontare l’allenatore con cui ti sei consacrato alla Lazio?

”Sarà un po’ strano affrontare Inzaghi perché abbiamo lavorato cinque anni insieme, però adesso arriverà a Roma come avversario e quindi in quei 90 minuti cercheremo di prendere tutto quello che possiamo; poi dopo la partita gli darò un abbraccio”.

Come avete preparato la partita? Che incontro vi aspettate?

“L’abbiamo preparata come tutte altre, sapendo che i nerazzurri si trovano in un grande momento, ma noi cercheremo di riscattarci dopo la trasferta di Bologna”.

