RMC Sport | No ai tifosi ospiti nel doppio confronto Marsiglia-Lazio di Europa League

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Stando a quanto riportato da RMC Sport, sarà vietata la trasferta ai tifosi ospiti di entrambe le squadre per il doppio confronto di Europa League tra Olympique Marsiglia e Lazio.

Giovedì sera al Vélodrome si è tenuto un incontro tra i gruppi di tifosi del Marsiglia e la dirigenza dell’OM. In agenda il club ha informato i tifosi del Marsiglia che non ci saranno tifosi in trasferta la prossima settimana per la trasferta di Roma. Dopo gli incidenti nella gara contro il Galatasaray, il club francese, nel mirino della Uefa, temeva scontri anche contro i sostenitori biancocelesti. C’è un precedente infatti tra le due tifoserie: nell’ottobre del 2018, al centro della città di Marsiglia.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: