Conferenza Inzaghi: “Oggi grande emozione. Abbiamo sbagliato a far tornare in partita la Lazio”

La Lazio batte 3-1 all’Olimpico l’Inter del tecnico Simone Inzaghi. L’ex biancoceleste in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta: “Il 2-1? LA sfortuna ha voluto che Lautaro non si potesse accorgere del tiro; abbiamo perso la partita e la testa. Sono preoccupato se guardo il risultato, per la prestazione invece sono fiducioso. E’ la prima sconfitta e l’analizzeremo. Per 60 minuti siamo stati in gara, poi con una squadra di qualità come la Lazio abbiamo sbagliato a far tornare in partita uno come Immobile. Grande emozione oggi, sapevo che i tifosi immaginavano cosa significasse per me questa giornata e cosa ho dato in questi anni. Sono stato bravo a lasciare l’emozione alle spalle e sono stato un professionista: è iniziata bene e terminata malissimo. Bisogna andare oltre gli episodi, dovevamo rimanere in partita e non prendere il terzo gol”.

