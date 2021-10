Lazio-Inter, Ausilio nel pre partita: “Non è stato facile preparare la gara. Inzaghi l’ho visto tranquillo”

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Lazio–Inter, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Siamo l’Inter, forti e competitivi, ma non è stato facile prepararla con pochi calciatori a disposizione, tra cui cinque giocatori arrivati dal Sudamerica. Pensare a dei posticipi è impossibile perché non c’è spazio nel calendario, ma l’abbiamo comunque preparata bene. Avendo turni infrasettimanali la partita era da giocare, la cosa che trovo fuori luogo sono le gare in Sudamerica. Inzaghi l’ho visto tranquillo, dopo 22 anni passati qui un po’ di emozione c’è: l’ha preparata come le altre, è normale che quando tornerà in campo l’emozione ci sarà, ma è un grande professionista. Sono un direttore sportivo, a Commisso non rispondo, ha un ruolo diverso dal mio: al mio amico Pradè risponderei“.

