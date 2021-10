Lazio-Inter, Dumfries nel pre partita: “De Vrij è stato molto importante per me”

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Lazio–Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Se non ci fosse stato De Vrij, sarebbe stato più difficile, oltre ai miei agenti lui è stato molto importante per me: traduce in inglese e mi aiuta anche durante gli allenamenti. Sto imparando l’italiano, sto provando a capire l’italiano“.

