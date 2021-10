Lazio-Inter, Felipe Anderson nel post partita: “Chi mi conosce sa che sono per il fair play. Spero di fare molti gol”

Nel post partita di Lazio–Inter, Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo partiti con la mentalità giusta, abbiamo fatto un buon palleggio. Nonostante il primo goal, abbiamo fatto un buon gioco e siamo arrivati alla vittoria. Abbiamo mantenuto una crescita durante la partita, eravamo fiduciosi e il mister all’intervallo ci ha dato la carica. Vogliamo essere una squadra vincente, entrare come se fossero tutte finali. Spero che le persone che mi dicono che sono anti-sportivo sappiano che mi sono sempre fermato quando c’era da fermarsi. Ha urlato di Marco e ha lasciato proseguire: loro hanno continuato. Io lo so chi sono, ma dovevamo proseguire. Conta molto la consapevolezza nei nostri mezzi e sapere che calcio vogliamo fare; ogni tanto andremo in difficoltà ma lavoreremo per far si che questo non succeda. Penso alla squadra e spero di fare tanti goal”.

