Lazio-Inter, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato e la sosta per le nazionali , la Lazio si prepara ad affrontare l‘Inter, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Tim. Le due squadre scenderanno in campo alle18:00 sul prato dello Stadio Olimpico. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

All. Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi

