Lazio-Inter, Milinkovic-Savic: “Non ho visto l’episodio di Luiz Felipe perché ero girato verso i tifosi a festeggiare. Dobbiamo entrare in campo pensando da grande squadra”

Al termine della partita vinta dalla Lazio per 3-1 sull’Inter Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “A fine partite non ho visto, mi sono girato verso i tifosi per festeggiare. Dobbiamo riposare che giovedì già c’è Europa League. Abbiamo vinto e lottato, corso tutti insieme. Spero che ha visto ciò che chiedeva, dobbiamo essere felici e non fare brutte figure come Bologna, Dobbiamo andare avanti. Non va bene vincere solo con le big ma entrare in ogni partita come fossimo noi una squadra grande”.

