Lazio-Inter, Patric nel post partita: “Non avrei mai pensato di poter fare il centrale. Oggi ci siamo riscattati”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nel post partita di Lazio–Inter, Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Si, grazie per i complimenti. Grazie alla squadra, non è stato facile con l’Inter: reagire con loro è stato qualcosa da uomini veri. Sempre con umiltà, come con la Roma. Non penso che la partita di oggi sia una casualità, per il nostro gioco, se mi sente il mister mi ammazza, ma a Bologna non era facile. Abbiamo riposato poco, il campo era secco… ma comunque non abbiamo avuto il giusto atteggiamento. A Bologna siamo stati imperdonabili, ma oggi ci siamo riscattati. Mi ricordo delle partite, la mia prima partita da centrale abbiamo vinto 3-0 e avevo fatto il mio meglio: non pensavo mai che avrei potuto fare questo ruolo. Tutti passiamo momenti brutti, ma la forza sta nel reagire: cadere e rialzarsi. Sono contento del mio momento, mi sento bene. Sono andato convinto, l’altezza fa molto; loro sono una squadra strutturata e sono riuscito a fare il calcio d’angolo per il pareggio. E’ importante avere la fiducia del mister, Sarri mi ha fatto capire che stava dalla mia parte. Ho passato una situazione privata strana, ma ora sto bene. Spero di continuare così. Dobbiamo avere la testa su ogni partita, non serve a nulla vincere oggi e perdere a Verona. Dobbiamo creare una mentalità vincente, in ogni partita. Questo ci darà delle grandi soddisfazioni”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: