Lazio-Inter, Tare nel pre partita: “Luis Alberto? Nessun problema di spogliatoio, ma una scelta. Per Inzaghi una serata speciale”

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Lazio–Inter, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Non ci sono problemi di spogliatoio, su Luis Alberto Sarri ha fatto solo una scelta tecnica. In base a ciò che vede in settimana Sarri sceglie: è un problema quando non ci sono giocatori, e lo è quando ci sono. Dobbiamo metterci d’accordo. Stasera per Inzaghi e il uso staff sarà una serata speciale, hanno fatto un gran lavoro per cinque anni, meritano ringraziamento e rispetto da tutta la tifoseria. Basic all’inizio ha fatto fatica, Sarri è stato bravo a inserirlo con calma, adesso è cresciuto in maniera importante. Vogliamo un centrocampo dinamico, e serve pressing alto per il sistema di gioco di Sarri: Basic merita di giocare dall’inizio una sfida così importante. Condivido ciò che ha detto Sarri ieri, i giocatori vengono pagati dalle società, non c’è modo di preparare questa gara con metà dei giocatori fuori fino a due giorni fa: appoggio il suo pensiero“.

