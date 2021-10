PRIMAVERA2 | LIVE Reggina-Lazio 0-1 (Bertini 23′)

37′- La Lazio ci prova ancora! Floriani Mussolini prova la conclusione ma il tiro è troppo centrale con il portiere che devia in angolo.

34′- Bertini la mette in mezzo per Tare che però non arriva sul pallone: altra occasione per i biancocelesti.

31′- Bertini ci riprova cercando la doppietta, nulla da fare questa volta per il centrocampista della Lazio.

23′- BERTINIIII!!! Cross tagliato di Shehu e piattone di Bertini, Lazio in vantaggio: 0-1 al Sant’Agata!

22′- Shehu subisce fallo: calcio di punizione per i biancocelesti.

20′- Ci prova Musumeci, palla di poco fuori dallo specchio della porta di Moretti.

11′- Occasione Reggina con Pagni, traversone però troppo lungo con Ruggeri che accompagna fuori.

6′- Secondo corner consecutivo per i granata dopo la deviazione di Moretti.

6′- Primo corner della gara: lo batterà la Reggina.

3- Mancino ci prova con il sinistro: salva tutto Ammirati!

1′- Intervento ruvido di De Santis: punizione per la Reggina.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio.

Tutto pronto per il match tra Reggina e Lazio, valevole per la quinta giornata del Campionato Primavera 2, girone B. Queste le scelte dei due allenatori:

REGGINA (4-2-3-1): Ammirati; Foti, Bonsani, Vogliani, Musumeci; Kamberi, Spitale; Garau, Zucco, Pagni; Nvendo.

A disposizione: Tortorella, I. Pavia, Rao, Tersinio, L. Pavia, Dioum, Scolaro, Khadim, Rugnetta, Basile, Costantino, Carlucci.

All. Francesco Ferraro

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Coulibaly, Bertini, Ferro; Shehu; Tare, Mancino.

A disposizione: Di Fusco, Furlanetto, Pollini, Santovito, Migliorati, Adjaoudi, Muhammad, Ferrante, Crespi, Troise.

All. Alessandro Calori

Arbitro: Andrea Calzavara

I assistente: Roberto Allocco

II assistente: Mario Chichi

Centro Sportivo Sant’Agata– Reggio Calabria

