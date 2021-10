TuttoSport | Duello e fantasia tra Luis Alberto e Calhanoglu: due pupilli di Inzaghi

Uno degli elementi più spettacolari della sfida di oggi all’Olimpico è il confronto tra passato e presente dei fantasisti di Inzaghi: Luis Alberto e Calhanoglu. Lo spagnolo diventato interprete sopraffino negli anni laziali dell’attuale allenatore dell’Inter. E il turco chiamato a replicare con i campioni d’Italia il gioco del numero 10 biancoceleste, sotto la guida di Inzaghi. Ma per motivi diversi nessuno dei due arriva all’appuntamento in un momento esaltante. Il laziale non si sta esprimendo ai suoi livelli abituali. L’interista non è al meglio perché ha rimediato una distorsione alla caviglia in Nazionale lunedì. TuttoSport.

