CdS | Inzaghi, amore amaro: ribaltone per l’Inter, una sconfitta che brucia. Con rissa finale

L’ira dei nerazzurri per il gol di Felipe Anderson, espulso Luiz Felipe al termine della gara.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri la caduta di Simone Inzaghi davanti al suo popolo. Allo Stadio Olimpico, accade di tutto: l’omaggio del pubblico all’ex giocatore e tecnico biancoceleste, la rissa sul 2-1 e il rosso finale con le lacrime di Luiz Felipe. Intanto, Sarri sorride: i cambi effettuati hanno premiato lui e la sua Lazio, ancora in crescita. I biancocelesti infliggono all’Inter la prima sconfitta in campionato, che porta la firma di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic. Una partita che acceso gli animi in campo con Dumfries, risparmiato da Irrati, per una smanacciata a Marusic; anche altri nerazzurri hanno perso la testa a gara in corso, come Lautaro che non aveva digerito il gol del sorpasso e ha cercato Felipe Anderson anche a fine partita. Spintoni e accerchiamenti per il brasiliano, ma a pagarne le conseguenze è stato Luiz Felipe: il difensore biancoceleste è stato espulso a fine match per aver scherzato con Correa, ex biancoceleste fischiatissimo all’Olimpico.

