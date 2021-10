SOCIAL | Il compleanno di Marusic e gli auguri della S.S. Lazio – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Adam Marusic compie oggi 29 anni. La S.S. Lazio pubblica un post sul proprio profilo Instagram per fare gli auguri al difensore biancoceleste, ieri in campo dal primo minuto contro l’Inter. Nel 2017, il montenegrino (classe 1992) è arrivato nella Capitale. In attesa di sviluppi, oggi il suo contratto è in scadenza a giugno 2022.

View this post on Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: