SOCIAL| Luiz Felipe sull’espulsione: “Tucu mio grande amico, chiedo scusa a chi si è sentito offeso”. Ma Correa…

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A fine partita Luiz Felipe si è lasciato andare ad un’esultanza spinta con Joaquin Correa, suo amico ed ex Lazio attualmente all’Inter, che gli è costato un rosso che lo ha lasciato rammaricato ed in lacrime. C’è chi ha pensato ad uno sfottò o una presa in giro nei confronti di Correa o chi semplicemente ha visto un gesto innocenti in quello che ha fatto. A sciogliere i dubbi, come se le lacrime non bastassero, è stato lo stesso Luiz Felipe che, tramite il proprio profilo Instagram, ha scritto un lungo pensiero sull’accaduto. Queste le sue parole: “Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l’Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello che volevo di più era abbracciarlo e scherzare sul risultato, per quanto la nostra amicizia lo permette, ma mi sono emozionato. Forse, ripensandoci, non era il momento migliore o il luogo più adatto. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso e chiarisco che non ho cercato, in alcun modo, di essere irrispettoso nei suoi confronti, nei confronti degli altri atleti o dell’Istituzione Internazionale e dei suoi appassionati tifosi. È stato un atto innocente, da una persona che ha un grande affetto per Tucu !! Ti amo mano” il tutto accompagnato da alcune foto dei due in sede di allenamento e fuori, quasi a dimostrazione della loro amicizia.

View this post on Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Ma non è finita qui. Luiz Felipe, infatti, sarebbe andato a cena con Lucas Leiva nella speranza che quest’ultimo possa fare da paciere tra i due. Ma al momento Joaquin Correa non ne vorrebbe sapere di stringere la mano a Patric ed a Luiz Felipe stesso.

Dopo la partita, Lucas Leiva è andato a cena con Luiz Felipe e il centrocampista stava cercando di fare da paciere parlando col Tucu, che per ora non ne vuol sapere di stringere la mano a Patric e Luiz Amen#LazioInter @laziopress — Patrizio Pasqualini (@pasqualinipatri) October 16, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: