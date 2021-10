SOCIAL | Marusic torna sulla vittoria con l’Inter: “Non c’è modo migliore per festeggiare il mio compleanno” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ripartiti con la Serie A, nel secondo anticipo del sabato per l’ottava giornata di campionato, la Lazio è tornata alla vittoria, battendo in rimonta l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Primo tempo che ha visto i nerazzurri chiudere in vantaggio con il gol su rigore di Perisic, nella ripresa i biancocelesti hanno prima pareggiato con Immobile, anche lui su rigore, per poi mettere la freccia per il sorpasso decisivo firmato Felipe Anderson-Milinkovic. Doppia gioia per Adam Marusic: il terzino biancoceleste non poteva chiedere compleanno migliore, con la vittoria di ieri e le 29 candeline che spegne quest’oggi. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, il montenegrino ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti, tornando sulla vittoria di ieri contro l’Inter: le immagini pubblicate nel post, sono accompagnate dalla didascalia: “Non c’è modo migliore per festeggiare il mio compleanno! Grazie a tutti per gli auguri! Forza Lazio”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Adam Marušić (@adamarusa17)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: