GdS | Handanovic a Sarri: “Perché non hai fatto come Bielsa?”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Emergono nuovi retroscena riguardo a Lazio-Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultimo riguarda una frase di Handanovic rivolta a Sarri. Il portiere avrebbe detto “Perché non hai fatto come Bielsa?”, riferendosi a quando il Loco in un Leeds-Aston Villa disse ai suoi giocatori di farsi fare gol dopo esser passati in vantaggio in una situazione simile a quella di Lazio-Inter. Sarri avrebbe risposto “Più che alzare la mano cosa avrei potuto fare?”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: