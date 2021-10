Lazio-Inter, Adani sul gol di Felipe Anderson: “Tutto giusto, ma difficile da accettare”

Lele Adani, ex difensore dell’Inter, è intervenuto ieri sera alla trasmissione 90′ minuto tornando sul match tra Lazio e Inter di sabato sera, in particolare sull’episodio del secondo gol della Lazio. Ecco il suo pensiero in merito: “Da regolamento sono d’accordo che è stato tutto giusto, ma la cosa passa perché c’è stata la situazione di Lautaro Martinez. Quella fa tanto. Se quella palla va subito sui piedi di un giocatore della Lazio, questa cosa non passa nello stesso modo. È difficile a livello etico accettare tutto questo”.

