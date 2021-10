Lazio-Inter, contro i nerazzurri il gol numero 50 per Milinkovic: il serbo ad un passo dal record con i biancocelesti

La Lazio vince e convince nel big match contro l’Inter, battendola per 3-1 in rimonta. Una gara falla mille emozioni, terminata con il successo biancoceleste ed il rammarico nerazzurro, caratterizzato dalle reti dei laziali più in forma. Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic hanno messo il segno in questa gara, con quest’ultimo ad un passo dal tagliare un importante record. Con il gol gol segnato sabato, il centrocampista serbo ha siglato il suo 50esimo difilò con la Lazio, portandosi a meno uno da Pevel Nedeved. Superando l’ex biancoceleste, Sergej diventerebbe il centrocampista più profilo di della storia della Lazio.

