Lazio-Inter: donati 10mila euro a sostegno delle onlus di Suor Paola e Javier Zanetti

Prima di Lazio-Inter, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021, due donazioni da 5.000 euro ciascuna sono state effettuate dal partner biancoceleste PlanetPay365, piattaforma per i servizi a valore aggiunto, alla Onlus So.Spe. di Suor Paola, grande tifosa della Lazio, e alla Fondazione P.U.P.I. Onlus di Javier Zanetti. Entrambi sono scese in campo per ricevere le donazioni consegnate da Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment, la società proprietaria della piattaforma multiservizi PlanetPay365. Il contributo del partner biancoceleste non si esaurirà con questa iniziativa. Sarà possibile donare infatti, grazie all’accordo con l’istituto di pagamento Moneynet, a entrambe le onlus attraverso il pagamento dei bollettini con PlanetPay365. Moneynet, inoltre, si impegnerà per i prossimi 36 mesi ad aggiungere 1 euro ad ogni donazione effettuata per entrambe le associazioni.

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato: “La storica associazione diSuor Paola e la fondazione nata dall’impegno della famiglia Zanetti sono due esempi di una solidarietà reale e non di facciata. In occasione della Giornata dell’Alimentazione, abbiamo il dovere morale di accendere i riflettori sui problemi che vivono tante persone, e soprattutto molti giovani, a pochi passi da noi”.

Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment ha dichiarato: “Siamo una realtà intimamente legata al mondo sportivo di cui vogliamo esaltare gli aspetti più nobili, come il gioco di squadra e la solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato. La sfida tra due grandi club in una giornata importante per la lotta alla fame nel mondo ci è sembrata l’occasione giusta per un atto concreto di sostegno”.

