Serie A, Dal Pino: “Format? L’ago della bilancia al momento propende sul restare a 20 squadre”

Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io Sport. Tra i vari temi trattati nell’intervista, si è parlato della discussione in corso sul format per il campionato italiano. Queste le sue parole sul tema: “Le piccole società sono il cuore della Serie A e sono fondamentali all’interno della competizione. Sul numero delle squadre la FIGC ha detto che lascia alla Serie A la decisione finale. Ne stiamo parlando e la discussione è aperta. L’ago della bilancia al momento propende sul restare a 20 squadre. Spezzettare ancora di più la Serie A? A inizio campionato si era ipotizzato, poi non l’abbiamo fatto. Questo calendario lo vedrete fino alla fine della stagione. Spezzettare vuol dire valorizzare mediaticamente il campionato”.

