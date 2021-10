Caso tamponi, la Procura della Figc valuta se proporre ricorso

La sentenza sul caso tamponi ha inflitto due mesi di inibizione a Claudio Lotito, presidente della Lazio, 5 mesi ai medici Pulcini e Rodia e la sanzione di 50mila euro di ammenda per la società capitolina. Come riportato dall’Ansa e Calcioefinanza.it, la Procura Federale della Figc aspetterà le motivazioni della Corte di appello federale e poi deciderà se presentare ricorso al Collegio di Garanzia. Fonti vicine alla Procura rivelano infatti un certo “sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”.

