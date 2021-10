CdS | Tamponi Lazio, oggi processo-bis

Giornata del giudizio in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, ancora non sarà definitivo se la Procura della Figc e\o il presidente laziale Lotito decideranno di tornare al Collegio di Garanzia del Coni: tutto dipenderà dalla sentenza che arriverà in serata, dopo che alle 11.00 si riunirà la Corte d’Appello Federale per esaminare il caso dei tamponi dei biancocelesti, aperto un anno fa. Dopo tre gradi di giudizio sportivo e un’inchiesta della magistratura ordinaria di Avellino, si riparte questa mattina. Sarà Marco Lipari a guidare il collegio.

