FORMELLO | Dopo il successo contro l’Inter ora testa al Marsiglia: Luis Alberto torna ad allenarsi

Dopo la grande serata dell’Olimpico di sabato scorso contro l’Inter, nell’ottava di campionato vinta dagli uomini di Sarri contro l’ex Inzaghi per 3-1, la Lazio si prepara ad affrontare l’Olympique Marsiglia. La gara, valida per la terza giornata di Europa League, Girone E, andrà in scena giovedì sul prato dello Stadio Olimpico alle ore 18:45. Nell’allenamento odierno, in quel di Formello, erano presenti tutti i calciatori biancocelesti, ad eccezione del portiere Marius Adamonis, il quale però è fuori dalla lista Uefa. Luis Alberto è sceso subito in campo, dopo aver saltato l’allenamento di ieri. La seduta ha previsto un torello, seguito da attivazione con mobilità articolare e rapidità, per proseguire con due gruppi formati da Mister Sarri. Tra i portieri, oltre a Pepe Reina e Thomas Strakosha, presente anche Alessio Furlanetto, estremo difensore classe 2002.

