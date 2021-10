Lazio-Inter, ecco la decisione del Giudice Sportivo su Luiz Felipe

Sono state da poco rese noti le decisioni del Giudice Sportivo sulle sanzioni dell’ultima giornata. C’era attesa per sapere quale sarebbero state le sorti di Luiz Felipe, espulso a partita conclusa per essere saltato su Joaquin Correa, gesto che è stato visto come provocatorio. Brutte notizie per il difensore, in quanto oltre ad essere stata confermata la squalifica di una giornata, è presente per lui anche un’ammenda di 5.000 euro.

Inoltre è presente anche un’ammenda di 10.000 euro a Kolarov per aver rivolto ai tifosi della Lazio, al 40esimo del secondo tempo, dei gesti provocatori e volgari.

