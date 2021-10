WhoScored, due giocatori della Lazio inseriti nella squadra della settimana di Serie A | FOTO

Con la vittoria del Venezia in casa contro la Fiorentina (1-0) si è conclusa l’ottava giornata di Serie A. Ottavo turno che ha visto il Napoli fare 8 su 8, Milan ed Atalanta superare rispettivamente Verona ed Empoli, e i due big match di giornata che hanno visto uscire vincitori la Lazio di Maurizio Sarri, grazie al 3-1 contro l’Inter, e la Juventus di Allegri, con l’1-0 casalingo contro la Roma. Il noto portale WhoScored.com, attraverso il proprio profilo Twitter, ha stilato la “squadra della settimana” per questa 8° giornata di campionato e, tra gli undici calciatori scelti, ci sono anche due calciatori biancocelesti protagonisti della vittoria contro i nerazzurri: Felipe Anderson, autore del gol del vantaggio della Lazio, e Sergej Milinkovic-Savic che, con il suo gol numero 50 in maglia biancoceleste, ha chiuso la gara sul definitivo 3-1.

Ecco la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/Wx82uiYfJC — WhoScored.com (@WhoScored) October 19, 2021

