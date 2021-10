Lazio-Marsiglia, rifinitura a porte aperte per i media – FOTO

La Lazio continua a prepararsi per l’Europa League: domani ci sarà la terza gara del girone, all’Olimpico contro il Marsiglia. L’allenamento di rifinitura della squadra in vista della gara, in programma alle ore 16:30 presso il Centro Sportivo di Formello, è aperto ai media.

