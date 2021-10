SOCIAL | Un anno fa la vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund: il ricordo della Lazio – VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il 20 ottobre 2020 la Lazio tornava a calcare il palcoscenico della Champions League dopo 13 anni di assenza. Nella prima gara europea all’Olimpico, i biancocelesti affrontarono il Borussia Dortmund, una sfida emozionante per tutti i tifosi: l’incontro terminò 3-1 per la squadra di Simone Inzaghi, che trionfò all’esordio in Champions battendo nettamente un grande Club. Al gol Immobile, un autorete causata dal colpo di testa di Luiz Felipe ed Akpa Akpro sul finale. Ad un anno esatto da quella serata memorabile che tutti i sostenitori laziali ricorderanno, questo il ricordo della Società condiviso sui propri canali social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: