Binance, Lazio Fan Token è il progetto Launchpad più partecipato di sempre

È da poco iniziato il trading per il Lazio Fan Token, nuovo progetto in collaborazione con Binance che è diventato main sponsor della Società biancoceleste. Un’iniziativa che renderà tutti i tifosi laziali più partecipativi alla vita del club: da oggi 21 ottobre è possibile acquistare il nuovo token della Lazio, un progetto Launchpad definito da Binance sul proprio profilo Twitter come il più partecipato di sempre. Queste le dichiarazioni del Presidente: “Nei primi 15 minuti di commercio, la Lazio ha effettuato degli scambi per oltre 150 milioni di dollari. C’è stato un aumento del prezzo di 22 volte rispetto a Launchpad, con una capitalizzazione di mercato vicina a $1 miliardo. È iniziato un nuovo capitolo, fan token”.

In the first 15 minutes of trading, LAZIO did more than $150m USD worth of trading.

22x increase in price from Launchpad, giving it close to $1 billion in market cap.

A new chapter has began, fan tokens. pic.twitter.com/uTW0VkulTV

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 21, 2021