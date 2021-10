Calciomercato.it | Sabatini rivela: “La Lazio poteva vendere Milinkovic all’Inter”

Sergej Milinkovic Savic è sicuramente uno dei centrocampisti più ambiti della Serie A e non solo, per qualità tecniche e fisiche che lo rendono unico nel suo ruolo. A suon di gol e giocate, da 7 anni regala spettacolo con la maglia della Lazio, che non mai ceduto a tentazione opponendosi a qualsiasi possibilità di privarsi di un tale gioiello. Lo conferma Walter Sabatini, ex uomo mercato dell’Inter sotto la presidenza Suning, che a “Back to the Football” su Facebook ha rivelato un retroscena di mercato riguardante il centrocampista serbo: “La Lazio poteva vendere 4-5 anni fa Milinkovic-Savic a 50-60 milioni di euro. C’è stato un momento in cui abbiamo tentato di prenderlo all’Inter: c’era stata una richiesta fatta non direttamente da Tare e Lotito, ma dal procuratore e si parlava di quella cifra. Ma quella cifra la Lazio non l’avrebbe presa e sono stati bravi: rifiutare 50-60 milioni per un giocatore ci vuole un discreto coraggio”. Oltre ai nerazzurri, anche la Juventus è da tempo sulle tracce di Milinkovic, ma i biancocelesti non demordono e si tengono stretto il proprio talento, che nel frattempo è diventato vero e proprio leader della squadra capitolina.

