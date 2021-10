GdS | Sarri contro tutti: “Confronto impossibile tra Italia e Premier. Là sono come l’Nba”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico della Lazio in polemica con Dal Pino “I club inglesi sono più ricchi e con rose più ampie“.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri ha parlato ieri in conferenza che precede il match di Europa League contro il Marsiglia, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe: dal presidente della Lega ai giocatori dell’Inter, per poi passare dal giudice sportivo agli arbitri. L’allenatore biancoceleste sottolinea come in Premier gli introiti siano superiori rispetto a quelli della Lega e che delle sette italiane nelle coppe solo una (Inter, ndr.) non avrà mai il problema di rigiocare in campionato a meno di 72 ore di intervallo. Successivamente, torna sulle decisioni arbitrali e la differenza con i direttori di gara in Premier: non ha compreso come sia stato possibile che nessun giocatore dell’Inter venisse espulso, quando lui stesso aveva preso due giornate per molto meno dopo Milan-Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: