Lazio-Marsiglia, Cataldi nel pre partita: “Sfida molto complicata, questa squadra deve fare il salto di qualità”

A pochi minuti dall’inizio della sfida di Europa League tra Lazio e Marsiglia, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio analizzando l’incontro.

Queste le sue parole:

“Sarà una partita molto complicata, il Marsiglia è una squadra insidiosa su tutti i fronti, dovremmo essere attente e fare una buona gara. Cercheremo di mettere n campo quello che siamo a abituati a fare, a volte ci è riuscito a volte non come a Bologna. Sicuramente vogliamo dare continuità ai risultati e fare il salto di qualità. L’obbiettivo di questa Società è quello di salire un gradino più in alto.”

