Verona-Lazio, Lazovic: “Sarà un piacere rivedere Zaccagni, spero di vincere contro lui la sua Lazio”

Nella prossima giornata valida per la nona giornata di Serie A, la Lazio affronterà il Verona in trasferta alle ore 15:00 di domenica. I biancocelesti vengono dalla vittoria in campionato contro l’Inter e vogliono proseguire dando continuità ai risultati. Sarà un ritorno a casa per Mattia Zaccagni, che per la prima volta affronterà la sua ex squadra dove è cresciuto e maturato come uomo e calciatore. Una pizza in cui l’esterno ha lasciato molti ricordi, oltre a salutare tifosi e compagni. Tra quest’ultimi, Darko Lazovic si è espresso sull’addio di Zaccagni e del suo passaggio alla Lazio, proiettandosi a quello che sarà l’incontro di domenica.

Queste e sue parole riportate da Radiosei:

“Da quando è andato via ci siamo scritti dei messaggi ma è da un po’ che non lo sento. Noi imprendibili? È vero ma tutta la squadra esprimeva un grande calcio. Sarà un piacere rivederlo ma noi dobbiamo pensare a fare punti. Mi auguro di vincere contro di lui. La Lazio di Sarri è una formazione diversa rispetto a quella di Inzaghi. Giocano in un altro modulo. Anche a loro però serve del tempo per dimostrare tutto il potenziale. Davanti restano molto pericolosi“.

