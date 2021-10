Assemblea Generale Leghe europee, il comunicato: “Proposta di Coppa del Mondo biennale respinta”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Le Leghe Europee si sono incontrate per due giorni a Milano in occasione della loro Assemblea Generale co-ospitata dalla Lega Serie A. Durante l’incontro le Leghe hanno discusso su vari argomenti, elencati nel comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A.

Calendario Internazionale delle Partite

Le Leghe Europee all’unanimità respingono con forza tutte le proposte della FIFA per i cambiamenti nel Calendario Internazionale delle Partite.

– Le proposte per una Coppa del Mondo biennale e di conseguenza per tornei continentali biennali come UEFA Euro, così come entrambe le opzioni per le finestre di rilascio internazionali e il modo in cui viene presentato un periodo di riposo obbligatorio per i giocatori sono respinte.

– Le proposte della FIFA portano, tra le altre cose, a uno spostamento del calendario dal calcio per club al calcio per squadre nazionali e a un grave spostamento del valore sportivo ed economico dalle competizioni nazionali a quelle internazionali.

– Le proposte della FIFA sono dannose per le competizioni nazionali, i club, i giocatori e i fan del calcio e non possono essere accettate.

Le Leghe Europee presentano la seguente posizione sul Calendario Internazionale delle Partite a tutti i membri:

– Nessuno spostamento dell’equilibrio del calendario tra le competizioni nazionali per club e le competizioni internazionali per club e squadre nazionali.

– La Coppa del Mondo e gli altri tornei continentali devono essere giocati con la frequenza attualmente prevista

– Cambiamenti il più possibile limitati nelle finestre di rilascio internazionali.

– Se certi cambiamenti devono avvenire, allora sempre con uno sguardo chiaro agli interessi di tutte le diverse leghe (estive e invernali).

– Periodi di riposo per i giocatori da organizzare a livello nazionale.

Fair Play Finanziario

A seguito della timeline della UEFA per ottenere l’approvazione del nuovo regolamento FFP entro marzo 2022, le leghe hanno ribadito la loro ferma posizione in materia:

– Sostegno al rafforzamento del Club Licensing e del regolamento del Fair Play Finanziario a livello europeo per aumentare la sostenibilità finanziaria dei club;

– Approvazione dei principi esistenti del FFP, compresa la limitazione dei contributi (degli investitori) al limite attuale/ragionevole. Si ritiene che la liberalizzazione diminuisca la sostenibilità finanziaria, faciliti modelli di business non sostenibili e porti a un’ulteriore inflazione del livello dei prezzi;

– affinché l’ecosistema calcistico europeo sia sostenibile a breve, medio e lungo termine, la EL ritiene che i club debbano operare con i propri mezzi (o, al massimo, con contributi limitati al livello attuale o quantomeno ragionevole).

– Sostenere le misure per rafforzare l’attuazione del CL/FFP e i meccanismi sanzionatori, in modo da migliorare ulteriormente la disciplina e la razionalità delle finanze del calcio per club.

– Salvaguardia: 1. Sostenibilità finanziaria; 2. Equilibrio competitivo; 3. Diversità dei club; 4. Autonomia dei club; 5. Interessi dei tifosi.

Ecco le dichiarazioni a margine dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo: “Come Lega Serie A siamo allineati alla posizione di tutte le altre leghe europee. Nessun cambiamento nel calendario attuale, Mondiali e Europei devono essere disputati ogni 4 anni. Rigettiamo in toto la proposta della FIFA perchè danneggia le competizioni nazionali”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: