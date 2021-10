Buon compleanno a Stefan Radu, il difensore biancoceleste compie 35 anni: gli auguri della Lazio – FOTO

Stefan Radu spegne oggi 35 candeline. Il difensore romeno, ma “romano” di adozione, da gennaio 2008 è alla Lazio e conta 412 presenze con la maglia biancoceleste. In questa stagione è ancora a secco di minuti, sia in Serie A che in Europa League. “Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu che oggi spegne 35 candeline!” il commento della società sui propri canali ufficiali.

🎉🎂 Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu che oggi spegne 3️⃣5️⃣ candeline! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Z3YOQMdEao — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 21, 2021

