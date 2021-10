FORMELLO | Subito in campo dopo il pari con il Marsiglia, domenica c’è il Verona. Differenziato in campo per Basic

La Lazio è scesa in campo nel tardo pomeriggio di ieri, portando a casa un punto pareggiando all’Olimpico contro il Marsiglia. Il mancato successo mischia ancora di più le carte nel Gruppo E di Europa League, con le ultime tre giornate della fase a gironi che saranno decisive. Questa mattina, la squadra di Maurizio Sarri, è tornata subito a lavorare, visto che domenica, alle ore 15:00, si tornerà in campo, questa volta in Serie A, per affrontare in trasferta l’Hellas Verona.

Al Centro Sportivo di Formello è andata in scena la seduta d’allenamento mattutina: come di consueto assenti i titolari che sono scesi in campo ieri contro i francesi, sul terreno di gioco hanno lavorato i subentrati a partita in corso e le riserve. L’unico titolare presente in campo è stato Toma Basic, per svolgere un lavoro differenziato basato su una corsa di scarico. Per domani mattina è prevista la rifinitura, poi i biancocelesti lasceranno la Capitale, destinazione Verona.

