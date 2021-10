Marsiglia-Lazio, sanzione per i francesi: tribuna nord chiusa contro i biancocelesti

Come riportato da L’Equipe, il Marsiglia dovrà rinunciare a una parte del suo pubblico nella gara casalinga di Europa League contro la Lazio. La decisione è stata presa dalla UEFA, che ha chiuso la tribuna nord del Velodrome: la causa è rappresentata dai disordini che ci sono stati in occasione di Marsiglia-Galatasaray, gara interrotta per 8 minuti. Inoltre, per i francesi c’è stata una sanzione economica di 8 mila euro.

