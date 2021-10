Olimpiadi 2022, Sofia Goggia sarà la portabandiera italiana

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La sciatrice Sofia Goggia sarà la portabandiera italiana per le Olimpiadi di Pechino che avranno luogo nel 2022. La campionessa italiana si era resa protagonista in quelle di Pyongyang 2018 quando vinse l’oro in discesa libera. La decisione è stata annunciata dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e formalizzata nel corso della Giunta Nazionale riunita questa mattina al Foro Italico. “L’Italia Team si avvicina all’atteso evento nel segno di due olimpioniche per sognare un’altra missione da protagonisti. La Goggia, nata a Bergamo nel 1992 e campionessa dello sci alpino, è diventata – a PyeongChang 2018 – la prima atleta tricolore di sempre a vincere l’oro nella discesa libera. Nella sua carriera, costellata di successi e di primati, è stata più forte anche degli infortuni subìti, vincendo – tra l’altro – due Coppe di specialità e due medaglie mondiali: un argento in supergigante ad Are 2019 e un bronzo a St. Moritz 2017. È stata la prima sciatrice azzurra della storia a salire sul podio in quattro diverse specialità nella Coppa del Mondo mettendo in bacheca 13 piazzamenti stagionali nei primi 3 posti, superando un’altra grande fuoriclasse come Deborah Compagnoni. Nella scorsa stagione ha inanellato lo storico poker di successi consecutivi in discesa libera.” si legge nella nota del CONI in cui è stato annunciato questo riconoscimento per la sciatrice italiana.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: