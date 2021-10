CdS | Padel e calcio per aiutare i bambini: tra gli ex Lazio anche Orsi, Fiore e Giannichedda

Oggi sui campi del circolo Canottieri della Vittoria si svolgerà il torneo Vip Padel Mini Roma che è anche occasione per inaugurare l’impianto sportivo. L’evento contribuisce al progetto per l’Associazione Peter Pan che accoglie gratuitamente i bambini adolescenti malati di cancro con le loro famiglie, offrendo anche supporto grazie a 200 volontari. Con questa iniziativa, Mini Roma e il circolo Canottieri della Vittoria lanciano la collaborazione sportiva e solidale concentrata in una disciplina che in pochissimo tempo è diventata la passione di moltissimi italiani. Tra i tanti vip, a dare prestigio a questo appuntamento, ci saranno anche gli ex giocatori della Lazio, da Orsi a Giannichedda e Fiore. E poi ancora i personaggi dello spettacolo: da Paolo Bonolis a Teo Mammucari e Jimmy Ghione. Presenta anche Margherita Granbassi, ex campionessa della scherma azzurra. Lo spettacolo, come la solidarietà, sono garantiti. Corriere dello Sport.

