Hellas-Lazio, l’arrivo dei biancocelesti a Verona – VIDEO

Dopo il consueto allenamento di rifinitura in programma alla vigilia dei match, i biancocelesti si sono messi in viaggio per raggiungere Verona: domani alle 15.00 infatti al Bentegodi ci sarà il fischio d’inizio di Hellas-Lazio, sfida valida per la 9′ giornata di Serie A Tim. La squadra di mister Sarri è arrivata a destinazione e dai social ufficiali del club capitolino è possibile vedere il video che ritrae l’atterraggio dei laziali.

