Europa League, trasferta vietata a Marsiglia

Pubblico limitato per il ritorno di Europa League a Marsiglia. La trasferta è vietata ai tifosi della Lazio (interdetta anche la circolazione l lo stazionamento nel primo, secondo, sesto, settimo e ottavo “arrondissements”), ma anche per una parte dei supporter dell’OM. Il motivo? L’Uefa ha deciso di chiudere la tribuna nord del Velodrome per il prossimo turno in seguito ai disordini avvenuti prima della partita del girone contro il Galatasaray: i tifosi francesi fecero interrompere la gara per 8 minuti per gli scontri con i sostenitori turchi e lancio di materiale pirotecnico in campo. Nessuna conseguenza, ad oggi, per i presunti cori a sfondo razzista dei laziali nei confronti di Dieng durante il match di giovedì. Il Tempo.

