Infortunio Zaccagni, il comunicato della Lazio: ecco le sue condizioni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nella gara di Europa League di giovedì contro il Marsiglia, Mattia Zaccagni ha riportato un altro infortunio. Queste le condizioni del giocatore ex Hellas Verona, come comunicato dal club capitolino sui propri canali ufficiali: “Lo staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-O.Marsiglia ha riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.