Serie A, al Mapei il Sassuolo batte in rimonta il Venezia

Torna al successo la squadra di mister Dionisi che batte in rimonta 3-1 il Venezia e lo stacca in classifica. La sbloccano gli ospiti al 32′ con Okereke, ma il pareggio arriva 5 minuti dopo con Berardi. Nella ripresa, prima l’autogol di Henry (50′) poi la rete di Frattesi (66′), regalano i tre punti al Sassuolo tra le mura amiche del Mapei Stadium. Forte per i arancioneverdi sigla una doppietta, con entrambi i gol annullati per fuorigioco.

